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السبت، 10-10-2020 09:13 ص

الصين تطلب من الولايات المتحدة وقف الأعمال الاستفزازية

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الوكيل الاخباري- قال متحدث عسكري صيني إن المدمرة الأميركية جون مكين دخلت المياه الواقعة حول جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مطالبا بوقف هذه الاعمال الاستفزازية.

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وقال المتحدث في منشور على حساب وتشات الرسمي "نطالب الولايات المتحدة بالوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية وفرض سيطرة صارمة وقيود على العمليات العسكرية في البحر والجو"، مضيفا إن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية السيادة والأمن الوطنيين بقوة والحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

 

وعارضت واشنطن منذ فترة طويلة المطالب الصينية الواسعة بشأن بحر الجنوب، وأرسلت السفن الحربية بانتظام عبر الممر المائي الاستراتيجي لإثبات حرية الملاحة هناك. وتطالب بكين بنسبة 90 بالمئة من بحر الصين الجنوبي الغني بموارد الطاقة، لكن بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام تطالب أيضًا بأجزاء منه، والتي يمر من خلالها حوالي 3 تريليونات دولار من التجارة كل عام.

 

 


 




 

 


 

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