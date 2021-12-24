الصين تطلق أقماراً جديدة إلى الفضاء

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية CASC عن نجاحها بإطلاق قمرين جديدين إلى مدارات الأرض.

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وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "أطلقت الصين يوم الخميس 23 ديسمبر الجاري قمرين صناعيين جديدين من فئة Shiyan-12، ليتم استخدامهما في دراسة الفضاء".



وتبعا للبيان فإن القمران أرسلا إلى مدارات الأرض بواسطة صاروخ صيني الصنع من نوع Long March-7A أطلق من قاعدة Wenchang الفضائية في مقاطعة هينان جنوبي الصين.

وأشار البيان إلى أن صاروخ Long March-7A الذي استخدم في عملية الإطلاق المذكورة يعتبر من أطول الصواريخ الفضائية الصينية الصنع، ويصل طوله إلى 60.7 م، وعملية الإطلاق التي جرت هذه المرة هي العملية رقم 402 التي تستخدم فيها الصين صواريخ من نوع Long March لإرسال المركبات والأقمار إلى الفضاء.



وتعمل الصين بنشاط على تطوير برنامجها الفضائي في السنوات الأخيرة، وخلاله أطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات والأرصاد الجوية وأقمار الاستشعار عن بعد، كما تعمل على تطوير برنامجها الخاص لاستكشاف القمر والمريخ.

روسيا اليوم