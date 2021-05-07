الصين تطلق بنجاح أقمارا صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

الوكيل الاخباري - أعلنت الصين، اليوم الجمعة، عن ارسالها مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد إلى المدار، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

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وتم إطلاق الأقمار الصناعية التابعة لعائلة ياوقان-30، صباح اليوم على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2 سي.



وسيتم استخدام الأقمار الصناعية الجديدة لكشف البيئة الكهرومغناطيسية والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة.



وكان على متن الصاروخ نفسه قمر صناعي تابع لكوكبة تيانتشي، حيث سيتم استخدام القمر الصناعي "تيانتشي-12" لجمع البيانات ونقلها.



--(بترا)