الصين تطلق بنجاح ثلاثة أقمار صناعية

الوكيل الإخباري-أعلنت الصين، اليوم السبت، إطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة للإستشعار عن بعد، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

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وتم إطلاق الأقمار الصناعية، التي تنتمي إلى عائلة "ياوقان-35، في الساعة 11:00 صباحا (بتوقيت بكين)، على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2 دي، حيث دخلت إلى المدار المحدد بنجاح.



يذكر ان عملية الاطلاق تعد الثالثة من نوعها في غضون اقل من أسبوع.

بترا