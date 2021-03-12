الجمعة 12-03-2021
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الجمعة، 12-03-2021 09:56 ص

الصين تطلق بنجاح صاروخاً حاملاً للأقمار الصناعية

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الوكيل الاخباري - أطلقت الصين اليوم الجمعة بنجاح صاروخاً حاملاً للأقمار الصناعية من طراز "لونغ مارش-7 إيه" من موقع ونتشانغ الفضائي في مقاطعة هاينان الجزيرة جنوبي الصين.

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وأطلق الصاروخ في ساعة الصباح الباكر من موقع الإطلاق، مرسلاً قمرًا صناعيًا تجريبيًا إلى المدار المقرر في الفضاء لاستخدامه في اختبارات التقنيات الجديدة في المدار، ولا سيما مراقبة بيئة الفضاء.


وتمثل مركبة الإطلاق، وهي نسخة معدلة من "لونغ مارش-7"، الجيل الجديد من الصاروخ الصيني متوسط الحجم الذي ينقل الأقمار إلى المدار المرتفع.


--(بترا)

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