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الخميس، 25-02-2021 10:24 ص

الصين تطلق حملة للقبض على مرتكبي جرائم الفساد الفارين للخارج

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الوكيل الاخباري - أعلنت الصين مؤخرا، عن اطلاقها عملية مكافحة الفساد للعام الحالي 2021 ، للقبض على المشتبه في ارتكابهم جرائم الفساد والفارين إلى خارج البلاد، واستعادة أصولهم غير المشروعة.

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وستركز العملية، التي أطلق عليها اسم "سكاي نت 2021"، بشكل أكبر على عمليات مطاردة المشتبه بهم، الذين فروا من البلاد في السنوات الأخيرة أو على مستوى المحافظة وما فوقها. كما ستنظر في حل القضايا التي تنطوي على مبالغ كبيرة من الأموال أو التي تثير شكاوى عامة كبيرة.


وقال المكتب المركزي للبلاد المسؤول عن القبض على المشتبه في ارتكابهم جرائم الفساد الفارين، إن الصين ستشارك بنشاط في صياغة القواعد الدولية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.


يذكر ان الصين ، أعادت 1421 هاربا، من بينهم 28 هاربا مدرجا على النشرات الحمراء للانتربول، وذلك خلال عملية العام الماضي، وتم استرداد نحو 2.95 مليار يوان (ما يعادل 456 مليون دولار أمريكي) من المكاسب غير المشروعة.

 

--(بترا)

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