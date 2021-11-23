الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض

الوكيل الإخباري-اعلنت الصين، عن اطلاقها قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض من مركز جيوتشيوان، لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد اليوم الثلاثاء.

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وأُطلق القمر الصناعي "قاوفن-3 02" على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارتش-4 سي" في الساعة 7:45 صباحا (بتوقيت بكين) ودخل المدار المخطط له بنجاح.



وسيعمل القمر الصناعي في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 755 كيلومترا، وسيرتبط شبكيا مع القمر الصناعي "قاوفن-3" في المدار لتشكيل مجموعة من الأقمار الصناعية الرادارية البرية- البحرية، وسيحسن قدرات السفن البحرية على الرصد، فضلا عن رصد حالات الطوارئ في البحر والبيئة الطبيعية البرية- البحرية.



وسيخدم مجالات الوقاية من الكوارث البحرية والتخفيف من حدتها، والرصد الدينامي للبيئة البحرية، وحماية البيئة، وحفظ المياه، والزراعة والأرصاد الجوية.



وطورت الاكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء القمر الصناعي، بينما تم تطوير الصاروخ الحامل من قبل أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا الرحلات الفضائية.

بترا