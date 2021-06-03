الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للأرصاد الجوية

الوكيل الاخباري- أطلقت الصين اليوم الخميس، قمرًا صناعيًا جديدًا للأرصاد الجوية، إلى المدار المخطط له من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان .

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وقال مركز الإطلاق إنه تم إطلاق القمر الصناعي (فنغيون-4بي) بواسطة صاروخ (لونغ مارش-3بي) في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في مهمة هي الـ 372 لسلسلة صواريخ (لونغ مارش).



ووفقا لبيان عن المركز فان القمر الذي يعد أول أقمار الأرصاد الجوية الصينية من الجيل الجديد في المدار الثابت بالنسبة للأرض، سيستخدم في مجالات تحليل الأحوال الجوية والتنبؤ بها ورصد البيئة والكوارث.



وتم تطوير القمر الصناعي والصاروخ بواسطة أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق، على التوالي.

المصدر: بترا