الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمسح بيئة الفضاء

الوكيل الاخباري - أعلنت الصين اليوم الجمعة، عن إطلاق قمر صناعي تجريبي إلى مدار مخطط من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.

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وتم صباح اليوم اطلاق القمر الصناعي، وهو الثالث من سلسلة الأقمار الصناعية "شييان-6" على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارش- 4 بي".



ومن المقرر استخدام القمر الصناعي الجديد الذي يعد المهمة 365 التي تقوم بها الصواريخ الحاملة من سلسلة لونغ مارش، في اجراء مسح بيئة الفضاء والتجارب على التكنولوجيا ذات الصلة.



--(بترا)