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الخميس، 16-09-2021 09:27 ص

الصين تطلق نداء طارئا بعد زلزال سيتشوان

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الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن الصين أطلقت نداء طارئا، اليوم الخميس، بعد زلزال بقوة 6.0 درجات ضرب مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد، وأسفر حتى الآن عن مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأفادت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن مقر الإغاثة من الزلزال في سيتشوان قام بتنشيط نداء من المستوى الثاني، وهي ثاني أعلى مستوى في نظام الاستجابة للطوارئ في الصين ذي المستويات الأربعة.

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وأطلقت مدينة لوتشو نداء طارئا من المستوى الأول.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن مركز الزلزال كان عند خط عرض 29.2 درجة شمالا، وخط طول 105.34 درجة شرقا.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، في الساعة 4:33 صباحا (20:33 بتوقيت غرينتش مساء).

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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