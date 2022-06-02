الصين تطلق 9 أقمار صناعية

الوكيل الاخباري- أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية "CNSA" اليوم الخميس عن نجاحها بإطلاق 9 أقمار صناعية جديدة إلى مدارات الأرض.



وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للإدارة "نجحت CNSA اليوم الخميس بإطلاق 9 أقمار صناعية جديدة إلى مدارات الأرض، هذه الأقمار ستستخدم لتوفير خدمات تكنولوجيا الشبكات الذكية".



وأشار البيان إلى "أن الأقمار المذكورة أرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ صيني من نوع Long March-2C، أطلق من مطار Xichang الفضائي جنوب غرب البلاد، تمام الساعة 12:00 بتوقيت بكين (7:00 بتوقيت موسكو)، وأن عملية الإطلاق هذه أصبحت العملية رقم 422 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في عمليات الإطلاق الفضائية".

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روسيا اليوم