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الثلاثاء، 15-06-2021 09:47 ص

الصين تطور خطط الدراسات الفضائية المستقبلية

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أن الخبراء يعملون على تطوير البرنامج الفضائي الصيني، ليشمل دراسة الكويكبات ونظم المشتري وجمع المعلومات اللازمة عن المريخ والمنطقة القطبية للقمر.

وأشار، شو هونغ ليانغ، ممثل إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) في مؤتمر صحفي عقده في بكين، إلى أن الصين تنوي بحلول عام 2025 إطلاق مسبار، تكون مهمته جمع العينات من كويكب يدور في مدار قريب من الأرض، ودراسة مذنب.

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وأضاف، تخطط الصين بحلول عام 2030 لإطلاق مهمة لجمع عينات من كوكب المريخ ودراسة نظم كوكب المشتري والعودة إلى الأرض.

وبالإضافة إلى هذا، تنوي الصين إطلاق المسبارين Chang'e-6 و Chang'e-7 إلى القمر خلال السنوات الخمس المقبلة، لدراسة ظروفه وموارده، وجمع عينات من مناطقه القطبية.

وأعلن ممثل الإدارة، أنه في نهاية عام 2022 ستنتهي الصين من إنشاء محطتها الفضائية الوطنية، التي سيكون بإمكان رواد الفضاء البقاء فيها فترة زمنية طويلة لإجراء تجارب علمية.

وقال "يجب علينا التنسيق بين علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء واستخدام التقنيات الفضائية، وفقا لمبدأ الجدوى التقنية والإمكانيات المالية والدعم العلمي التقني".

ووفقا له، تتضمن الخطط المستقبلية أيضا تطوير صواريخ النقل فائقة الثقل، وأنظمة النقل الفضائي القابلة لإعادة الاستخدام، وشبكة الانترنت عبر الأقمار الصناعية.

وأضاف "شهدت الصين اختراقات جديدة في مهمة المسبار Tianwen-1، الذي أكمل بنجاح رحلة بين الكواكب وهبط بهدوء على سطح الكوكب الأحمر. وإن نجاح الرحلة المدارية والهبوط الهادئ للمسبار على سطح المريخ والتحرك عليه، وضع الصين في مرتبة رواد العالم في استكشافه. وبالإضافة إلى هذا تمكنت الصين لأول مرة من التواصل عبر مسافة 400 مليون كيلومتر، واستلام معلومات علمية عن الكوكب من المركبة المريخية (المسبار) مباشرة.

 

المصدر: روسيا اليوم

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