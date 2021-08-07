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السبت، 07-08-2021 08:53 ص

الصين تطور سفينة حربية أخرى لباكستان

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الوكيل الاخباري- أقامت شركة Hudong Zhonghua الصينية مؤخرا احتفالية رسمية خصصتها لتعويم سفينة عسكرية جديدة، طورتها لصالح الجيش الباكستاني.

وتبعا لمواقع إعلام صينية فإن "السفينة المذكورة هي ثالث سفينة من فئة Type-054A تطورها الصين لصالح الجيش الباكستاني، حيث كان البلدان قد وقعا اتفاقية لبناء سفينتين من هذا النوع عام 2017، وبعدها بعام اتفقا على بناء سفينتين إضافيتين".

وتشير التصريحات الصادرة عن سلاح البحرية الباكستاني إلى "أن فرقاطات Type-054A المتعددة الأغراض مجهزة بأحدث الوسائل لمكافحة التهديدات الجوية والبرية والبحرية المعادية، وستكون أكثر السفن الموجودة في جيش البلاد تقدما من الناحية التقنية والقتالية".

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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