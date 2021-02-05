الجمعة 05-02-2021
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الجمعة، 05-02-2021 10:04 ص

الصين: تطوير روبوتا لإزالة المخلفات الفضائية

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الوكيل الاخباري - طور باحثون من جامعة تيانجين في الصين ذراعاً روبوتية يمكن استخدامها لمطاردة وجمع الحطام من الأقمار الصناعية وتقنيات الفضاء الأخرى التي تدور في مدارات عالية فوق الأرض.

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وأكدت الصين، أن إزالة المخلفات في الفضاء أصبحت أسهل بفضل الذراع الروبوتية المتصلة التي طورتها مؤخراً ومستوحاة من الأطراف البشرية.


وتشتمل الذراع الروبوتية، التي تشبه ذراع الأخطبوط أو خرطوم الفيل، على عمود فقري مركزي مكون من سبيكة معدنية فائقة المرونة من النيكل والتيتانيوم، والتي يمكن أن تعود بشكل طبيعي إلى شكلها الأصلي بعد ثنيها أو التوائها بفعل قوى خارجية ولديها كاميرا وقابض مخلبي متصل بالمقدمة.


--(بترا)

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