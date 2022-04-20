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الأربعاء، 20-04-2022 03:59 م

الصين تعارض أي تغيير أحادي الجانب للوضع التاريخي الراهن في القدس

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الوكيل الإخباري-دعت الصين، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بشأن تصعيد الصراع بين فلسطين وإسرائيل، وتسهيل الاستئناف المبكر لمحادثات السلام.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين في مؤتمر صحفي روتيني: "تعرب الصين عن قلقها العميق إزاء التصعيد الأخير للصراع بين فلسطين وإسرائيل، ولا سيما في القدس، ونعارض أي تغيير أحادي الجانب للوضع التاريخي الراهن في القدس، ونأمل أن تظل الأطراف المعنية هادئة، داعية لضبط النفس حتى لا يسمح للوضع بالخروج عن نطاق السيطرة".


وأضاف المتحدث أن القضية الفلسطينية لا ينبغي تجاهلها أو نسيانها، مؤكدا أن "الظلم التاريخي الذي طال أكثر من نصف قرن يجب أن لا يستمر".


وأشار إلى أن "موقف الصين من القضية الفلسطينية كان دائما واضحا وثابتا، حيث لعبت بكين دائما دورا بناء في حل هذه القضية"، مضيفا "على القوى الكبرى أن تقيم بشكل صحيح القضية الفلسطينية وأن تعزز الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل من أجل تحقيق التعايش السلمي بينهما ". 

 

بترا

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