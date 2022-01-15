السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

(- 4 ) أقل درجة حرارة ستشهدها المملكة خلال المنخفض الحالي

حيلة بارعة للحصول مجانا على مقعد بالدرجة الأولى

وفاة 4 اشخاص دهساً خلال 24 ساعة في المملكة

عمان تسجل اعلى نسبة هطول خلال المنخفض

الأمانة: لا إغلاقات في الأنفاق وجميع الطرق سالكة

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 320 مليوناً ودول تسجل أرقاما قياسية

استطلاع الوكيل: 52% لا يؤيدون التشديد على تطبيق أمر الدفاع 35

كورونا في روسيا..الإصابات فوق الـ27 ألفا والوفيات تنخفض تدريجيا

الحاج توفيق: التعرفة الجمركية الجديدة فيها مجاملة للكثير من القطاعات

الاقتصاد الرقمي: الانتهاء من تعديلات النسخة الجديدة لتطبيق سند

السبت، 15-01-2022 11:33 ص

الصين تعارض العقوبات الأميركية على إيران

OIP


الوكيل الإخباري-أعربت الصين، اليوم السبت، مجددا عن معارضتها للعقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة على إيران.

اضافة اعلان


وجاء ذلك في اجتماع بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.


وأيدت الصين كذلك الجهود الرامية لإعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وإيران.


ونشر موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، السبت، ملخص الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة بين وانغ ونظيره الإيراني في مدينة ووشي بإقليم جيانغسو.
ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته تدشين اتفاقية للتعاون مدتها 25 عاما بين طهران وبكين.


وقال وانغ إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأساسية عن الصعوبات المستمرة مع إيران بعد انسحابها من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام 2018، مؤكدا أن بلاده تدعم بقوة استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي .

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
592f347740377.image

القاهرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

5837879347dfd199a3b2ac059144d130

تحذير من تسونامي .. أمواج البحر تقتحم منازل تونغا في المحيط الهادئ-فيديو

unnamed

الرباط: إحراق ألمانيا لجثة مغربي في فرانكفورت 'انتهاك سافر'

حححححح

العراق .. محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية ب 3 طائرات مسيرة

انترنت

الصين: القبض على 100 ألف شخص مشتبه بتورطهم بجرائم متعلقة بالإنترنت

امريكا 2

وفد أمريكي إلى السعودية والسودان وإثيوبيا

أخبار متعلقة
istock-640338168-1024x512

روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تتفق على منع الحرب النووية

7

صاعقة تضرب حقلا غازيا في ايران

9ipj-730x438

البحرية الأمريكية تصادر كمية ضخمة من المخدرات في بحر العرب

زلزال

زلزال بقوة 5.3 درجة في غرب الصين

كوريا-الجنوبية-وامريكا-2

سيئول وواشنطن اتفقتا عمليا على مسودة إعلان نهاية الحرب الكورية

61c96a024c59b70b7037b042

بريطانيا .. وزير الدولة يسمي 3 دول' معادية' لبلاده