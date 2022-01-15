الصين تعارض العقوبات الأميركية على إيران

الوكيل الإخباري-أعربت الصين، اليوم السبت، مجددا عن معارضتها للعقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة على إيران.

اضافة اعلان



وجاء ذلك في اجتماع بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.



وأيدت الصين كذلك الجهود الرامية لإعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وإيران.



ونشر موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، السبت، ملخص الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة بين وانغ ونظيره الإيراني في مدينة ووشي بإقليم جيانغسو.

ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته تدشين اتفاقية للتعاون مدتها 25 عاما بين طهران وبكين.



وقال وانغ إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأساسية عن الصعوبات المستمرة مع إيران بعد انسحابها من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام 2018، مؤكدا أن بلاده تدعم بقوة استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي .

بترا