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السبت، 24-12-2022 10:25 ص

الصين تعبر عن معارضتها التامة لقانون الدفاع الأمريكي

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الوكيل الإخباري - عبرت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت، عن "استيائها القوي ومعارضتها التامة" لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الذي اعتمده الرئيس جو بايدن أمس الجمعة.

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ويجيز القانون إنفاقا عسكريا قيمته 858 مليار دولار، تشمل السماح بمساعدة أمنية تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار ومبيعات أسلحة سريعة لتايوان.


وقالت الصين إنه يشمل بنودا "تحدث ضررا خطيرا للسلام والاستقرار في مضيق تايوان".


وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولم تستبعد أبدا اللجوء للقوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.


كما شمل القانون أيضا تعديلا يقيد مشتريات الحكومات الأمريكية من منتجات تستخدم شرائح إلكترونية تصنعها مجموعة معينة من الشركات الصينية.


وورد في بيان الوزارة "القضية تتجاهل الحقائق لتضخيم" تهديد الصين"، وتتدخل بشكل تعسفي في الشؤون الداخلية للصين، وتهاجم وتشوه الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يمثل استفزازات سياسية خطيرة للصين".

 

البيان

 




 

 


 

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