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الجمعة، 20-08-2021 02:43 م

الصين: تعديل قانوني يسمح للزوجين بإنجاب ثلاثة أطفال

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الوكيل الاخباري - أقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، تعديلا قانونيا يسمح للزوجين بإنجاب ثلاثة أطفال ويضع إجراءات داعمة للسياسة الجديدة.

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وعلى صعيد متصل، اعتمدت اللجنة اليوم أيضا، قانونا لحماية الحقائق الشرعية ومصالح الأطباء، وتقديم ضمان قانوني لتطبيق استراتيجية الصين الصحية.


ويضع القانون الجديد الذي يتكون من 7 فصول و67 مادة، أحكاما بشأن امتحان التأهيل والتسجيل وقواعد الممارسة والتدريب والتقييم والتدابير الداعمة والمسؤوليات القانونية للأطباء.

 

--(بترا)

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