الصين: تعديل قانوني يسمح للزوجين بإنجاب ثلاثة أطفال

الوكيل الاخباري - أقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، تعديلا قانونيا يسمح للزوجين بإنجاب ثلاثة أطفال ويضع إجراءات داعمة للسياسة الجديدة.

اضافة اعلان



وعلى صعيد متصل، اعتمدت اللجنة اليوم أيضا، قانونا لحماية الحقائق الشرعية ومصالح الأطباء، وتقديم ضمان قانوني لتطبيق استراتيجية الصين الصحية.



ويضع القانون الجديد الذي يتكون من 7 فصول و67 مادة، أحكاما بشأن امتحان التأهيل والتسجيل وقواعد الممارسة والتدريب والتقييم والتدابير الداعمة والمسؤوليات القانونية للأطباء.

--(بترا)