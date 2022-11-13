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الأحد، 13-11-2022 12:57 م

الصين تعرض لأول مرة رادارا فضائيا

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الوكيل الإخباري - تعرض مجموعة التكنولوجيا الإلكترونية الصينية، رادارها الفضائي "اس ال سي 18" الذي يبلغ طوله 10 أمتار، لأول مرة في معرض الصين الدولي للطيران في مدينة جو خاي مقاطعة قواندونغ جنوب البلاد.

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وتشير صحيفة قلوبا تايمز الصينية إلى أن هذا الرادار أثار اهتمام زوار المعرض، الذي يقام خلال الفترة 8-13 تشرين الثاني في مدينة جو خاي الساحلية، بمشاركة شركات العديد من البلدان بما فيها الشركات الروسية.


والرادار "اس ال سي 18" عبارة عن محطة رادارية لتتبع الأجسام في مدار أرضي منخفض، وتسمح هذه التكنولوجيا بالتنبؤ بمسار المركبات والأجهزة الفضائية وجمع البيانات عنها.


ويمكن لهذا الرادار، اكتشاف الأقمار الصناعية وتحديد هويتها وفهرستها ومن ثم إرسال المعلومات إلى مركز القيادة الأرضي.


ووفقا للخبراء، سيساعد الرادار الصين على اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب "النظرات المزعجة" للأقمار الصناعية الأجنبية.


بترا


 




 

 


 

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