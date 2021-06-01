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الثلاثاء، 01-06-2021 10:04 ص

الصين تعلن ظهور سلالة «H10 N3» من إنفلونزا الطيور.. وتؤكد أول إصابة بشرية في العالم

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الوكيل الاخباري - ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أن رجلا يبلغ من العمر 41 عاما من إقليم جيانغسو تأكد أنه أول حالة إصابة بشرية بسلالة (إتش 10 إن 3) من إنفلونزا الطيور.

وقالت اللجنة في بيان إن الرجل، الذي يعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، نُقل للمستشفى في 28 أبريل نيسان بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى.

وأضافت اللجنة أنه تأكدت إصابته بسلالة (إتش10إن3) من إنفلونزا الطيور في 28 مايو، لكن لم تخض في التفاصيل المتعلقة بكيفية إصابته.

وأفادت اللجنة بأن هذه السلالة أقل عدوى نسبيا وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية.

وحالة الرجل مستقرة بدرجة تمكنه من الخروج من المستشفى. ولم تفض الملاحظة الطبية لمخالطيه إلى وجود حالات إصابة جديدة.

وبالصين سلالات مختلفة من إنفلونزا الطيور وبعضها يصيب البشر بين الحين والآخر، خاصة من يعملون في مجال الدواجن.

ولا توجد أعداد كبيرة من الإصابات البشرية بسلالة (إتش7إن9) من إنفلونزا الطيور التي أودت بحياة 300 فرد تقريبا خلال 2016 و2017.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة إتش10إن3 في العالم من قبل.

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المصدر : المصري اليوم 


 




 

 


 

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