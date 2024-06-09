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الأحد، 09-06-2024 12:08 م

الصين تعلن عن اكتشاف كنوز ثمينة جدا في ضريح إمبراطورها الأسطوري الأول

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الوكيل الاخباري- أفاد موقع Arkeonews بالعثور على تابوت حجري يزن 16 طنا يحتوي على كنوز في ضريح إمبراطور الصين الأول تشين شي هوانغ.

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وأضاف الموقع: "تم العثور في التابوت على ملحقات جنائزية ثمينة للغاية بما فيها أسلحة ودروع وزوج من الجمال الذهبية والفضية ومجموعة من أدوات المطبخ و6 آلاف قطعة نقدية برونزية.

وذكر أن الضريح يقع على عمق 16 مترا ويعتقد أنه قد ينتمي إلى الأمير غاو، وهو ابن تشين شي هوانغ، أو ورثة آخرين أو محارب رفيع المستوى.

ويعتبر غاو شخصية أسطورية، ولا توجد معلومات عنه إلا في ملحمة تاريخية واحدة كتبت عام 85 قبل الميلاد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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