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السبت، 22-01-2022 08:48 ص

الصين: تعليق الولايات المتحدة لرحلات الطيران الصينية غير معقول

طيران


الوكيل الإخباري - قالت الحكومة الصينية أن قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتعليق 44 رحلة لشركات الطيران الصينية إلى الولايات المتحدة بأنه "غير معقول على الإطلاق".

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وكانت وزارة النقل الأميركية قالت إنه تم تعليق الرحلات الجوية ردا على قرار الصين تعليق 44 رحلة طيران لشركات يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز و دلتا إيرلاينز في الأسابيع الأخيرة.


ونقلت وسائل إعلام صينية عن المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، قوله إن سياسة حظر بعض الرحلات الجوية بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا تم تطبيقها بالتساوي على شركات الطيران الصينية والأجنبية بطريقة عادلة و منفتحة وشفافة.


وأضاف "من غير المعقول على الإطلاق أن تعلق الولايات المتحدة رحلات الخطوط الجوية الصينية على هذا الأساس، ونحث الجانب الأميركي على الكف عن تعطيل وفرض قيود على رحلات الركاب العادية لشركات الطيران الصينية. 

 

بترا


 




 

 


 

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