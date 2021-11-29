الصين تعود للإغلاقات في شمالي البلاد بعد عودة إصابات كورونا

الوكيل الاخباري - أجبرت عودة ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد في شمال الصين بمدينتين صغيرتين، على تعليق وسائل النقل العام وتشديد السيطرة على حركة السكان.

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وأظهرت بيانات رسمية صينية، اليوم الاثنين، تسجيل 21 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا مع ظهور أعراض مؤكدة، وهو أعلى عدد يومي منذ منتصف تشرين الثاني، وتم اكتشاف جميع الحالات المحلية الجديدة تقريبًا في منطقة منغوليا الداخلية شمال الصين.



وجاءت الحالات الأخيرة بعد فترة وجيزة من تضرر عدد قليل من المدن الشمالية الأخرى بشدة في أكبر تفش في منطقة دلتا في الصين، والذي بدأ منتصف تشرين الثاني، تم احتواؤها ورفعت القيود تدريجياً.



وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، عن تسجيل 20 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.



الى ذلك قالت إدارة الطيران المدني بالصين، اليوم الاثنين، إنها ستعلق رحلات شركة الخطوط الجوية الفرنسية الأربع بين باريس وتيانجين، اعتبارا من 29 تشرين الثاني بسبب إصابات كورونا.



وأضافت في بيان بموقعها على الإنترنت أن الاختبارات أثبتت إصابة 11 راكبا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية في 12 تشرين الثاني لدى وصولهم إلى الصين.