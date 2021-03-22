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الإثنين، 22-03-2021 05:39 م

الصين تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات أوروبية

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الوكيل الاخباري - أعلنت الصين اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات على عشرة أفراد وأربع مؤسسات أوروبية، ردًا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي سابقا على أفراد ومؤسسات صينية لأسباب مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم.
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وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان صحافي اليوم إن العقوبات تشمل كلا من اللجنة السياسية والأمنية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي، ومعهد مركاتور للدراسات الصينية في ألمانيا، ومؤسسة تحالف الديمقراطيات في الدنمارك.

واضافت يحظر على الأفراد المعنيين وأسرهم دخول البر الرئيس الصيني وهونغ كونغ وماكاو، وكذلك الشركات والمؤسسات المرتبطة بها.

 




 

 


 

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