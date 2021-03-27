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السبت، 27-03-2021 05:01 م

الصين تفرض عقوبات على الولايات المتحدة وكندا

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الوكيل الإخباري- أعلنت الخارجية الصينية اليوم السبت فرض عقوبات على أشخاص وكيانات من الولايات المتحدة وكندا، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية والكندية ضد الصين على خلفية الوضع في إقليم شينجيانغ.

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وقالت الخارجية الصينية في بيان لها، إن العقوبات تطال رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدولية (USCIRF) غايل مانشين ونائب رئيس اللجنة توني بيركنز.

كما فرضت الصين عقوبات على عضو البرلمان الكندي مايكل شونغ واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، وفقا للبيان.

ورفضت بكين مرارا الاتهامات الغربية بانتهاك حقوق الإنسان في الإقليم.

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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