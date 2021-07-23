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الجمعة، 23-07-2021 07:33 م

الصين تفرض عقوبات مضادة على أميركيين.. بينهم وزير سابق

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الوكيل الإخباري - أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها فرضت عقوبات مضادة على أفراد أميركيين، من بينهم وزير التجارة السابق ويلبور روس، رداً على العقوبات الأميركية على مسؤولين صينيين في مكتب الاتصال التابع لبكين في هون كونغ.

كما فرضت الصين عقوبات على رؤساء حاليين أو سابقين لعدد من الهيئات من بينها لجنة الكونغرس التنفيذية الخاصة بالصين، ولجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية الأميركية الصينية، والمعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، وهيومن رايتس ووتش، ومجلس الديمقراطية لهونغ كونغ الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، وفق رويترز.

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يشار إلى أن هذه العقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين تنفيذاً لقانون جديد للرد على العقوبات الأجنبية صدر في يونيو.

وتأتي أيضاً قبل أيام من زيارة للصين من المقرر أن تقوم بها نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.

 




 

 


 

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