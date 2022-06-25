الصين تقر قانون مكافحة الاحتكار

الوكيل الإخباري - أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين، أخيرا، تعديلاً على قانون مكافحة الاحتكار، في محاولة لتعزيز بيئة عادلة وشفافة وقابلة للتنبؤ لمشغلي الأعمال.

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ويوضح التعديل، الذي تم اعتماده بعد تصويت في الجلسة الختامية للدورة الخامسة والثلاثين للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، أن الصين ستضع وتنفذ قواعد المنافسة المتوافقة مع اقتصاد السوق الاشتراكي، كما يستحسن عمل نظام موحد ومفتوح وتنافسي وقادر على المنافسة ومنظم.



وبناءً على الممارسات والتجارب السابقة، يعمل التعديل على تحسين تصميم الآليات ذات الصلة، مثل تشجيع الابتكار مع حماية المنافسة العادلة في السوق، والنص على قاعدة الملاذ الآمن وزيادة الأحكام المتعلقة بحماية الخصوصية والمعلومات الشخصية.

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