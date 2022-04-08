الصين تقيل عددا من المسؤولين لعدم استجابتهم لتفشي فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - قالت السلطات الصينية، إنها أقالت ثلاثة مسؤولين في مدينة شنغهاي، بسبب بطء الاستجابة لتفشي كورونا في إحدى أكبر مدن الصين.

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وأعلنت شنغهاي اليوم، عن أكثر من 21 ألف إصابة جديدة، منها 824 فقط ظهرت عليها الأعراض.



وارتفع إجمالي حالات التفشي التي بدأت الشهر الماضي في شنغهاي إلى أكثر من 100 ألف، مما يجعلها واحدة من أخطر حالات كورونا في الصين منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019.



وكانت شنغهاي قد وضعت جميع سكانها البالغ عددهم 26 مليونا قيد الإغلاق ونفذت اختبارات جماعية، مع مطالبة أي شخص لديه نتيجة إيجابية بالبقاء في مركز للعزل.

بترا