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الجمعة، 11-11-2022 12:43 م

الصين تكشف عن أحدث صاروخ مضاد للسفن

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الوكيل الاخباري- كشفت الصين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لـتأسيس سلاح البحرية الصيني عن صاروخ (واي جي 2) فرط الصوتي المضاد للسفن.

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وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصينية، أن (واي جي 2 ) عبارة عن صاروخ بحري خطير لمدى عمله البعيد وسرعته الكبيرة، ويمكن إطلاقه من البر والجو والبحر على حد سواء، ويمكنه اجتياز أنظمة الدفاعات البحرية المنصوبة على حاملات الطائرات.


وأشارت الصحيفة إلى أن الصاروخ قادر على إصابة الهدف على مسافة تزيد عن 1500 كلم، ويتم إطلاقه من إحدى المدمرات للمشروع (055) التابع لسلاح البحرية الصيني.

 

بترا

 




 

 


 

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