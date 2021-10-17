الصين تندد بإبحار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان

الوكيل الاخباري- ندد الجيش الصيني اليوم، بالولايات المتحدة وكندا بسبب إبحار سفينة حربية أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان نهاية الأسبوع الماضي، قائلا إنهما تهددان السلام والاستقرار في المنطقة.

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وقال جيش التحرير الشعبي الصيني، إن "قواته راقبت السفينتين وكانت على أهبة الاستعداد خلال إبحارهما في المضيق".



وأضاف: "الولايات المتحدة وكندا تواطأتا للاستفزاز وإثارة مشاكل... مما يعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر بشكل جدي".



وتابع: "تايوان جزء من الأرض الصينية. قواتنا عادة ما تقف على مستوى عال من الاستعداد ومواجهة جميع التهديدات والاستفزازات بحزم".



المصدر: روسيا اليوم