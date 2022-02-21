الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا العبدالله تزور منطقة الذهيبة الشرقية

وفاة طفلة سقطت عن سطح منزلها باربد

إعلان قائمة "إساءة الاختيار" لقبول طلبة الدورة التكميلية في الجامعات

بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي

الحكومة تنفي ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام وتؤكد أنه عار عن الصحة

راصد جوي : كتلة قطبية شديدة البرودة تزور المملكة الأسبوع القادم

مُنخفض جوي جديد يصل المملكة الخميس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

مستقلة الانتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في جرش

الإعلان عن استقبال مقترحات المشاريع الثقافية في البلقاء

الإثنين، 21-02-2022 04:45 م

الصين تنفي توجيه أشعة ليزرية تجاه طائرات حربية استرالية

352090_5_1639380250


الوكيل الإخباري-نفت الصين اليوم الاثنين، ادعاء أستراليا بأن سفينة تابعة للبحرية الصينية وجهت أشعة ليزر إلى طائرة تابعة لقوات الدفاع الأسترالية الخميس الماضي.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، مشيرا إلى أنه قد ثبت عدم صحة المعلومات التي نشرها الجانب الأسترالي بعد الرجوع إلى السلطات الصينية المعنية للتحقق منها.


وقال إن السفن الصينية كانت تبحر بشكل طبيعي في أعالي البحار وفقا للقانون والممارسة الدوليين، وهذا أمر مشروع وقانوني تماما.


واضاف وانغ "ندعو الجانب الأسترالي إلى احترام الحقوق المشروعة للسفن الصينية في المياه ذات الصلة وفقا للقانون الدولي، والتوقف عن نشر معلومات مضللة عن الصين". 

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1058710768_0_63_1201_738_1920x0_80_0_0_809590ee629542cea48270b6c698eca9

البيت الأبيض: روسيا حركت قواتها نحو الأراضي الأوكرانية

tYnLKL5w5bJE3YTahZxxwGHX6KJBIzxyz3Gm9uQT

الإمارات تمدد إيقاف الطائرات دون طيار

6213a121a1602

بوتين: استخدام أوكرانيا كأداة للمواجهة مع الغرب يشكّل تهديداً جدياً وكبيراً لنا

19_2022-637809010109333992-933

سماع دوي انفجارات جديدة في منطقة مطار دونيتسك شرق اوكرانيا

1036901098_428_0_2132_1704_1920x0_80_0_0_11658798f3bea82d78b0b90d0623d8d4

الجيش الروسي يدمر مدرعتين لأوكرانيا بعد خرقهما الحدود الروسية

61f3248f4236044501481cd1

أوكرانيا تقترح عقد قمة بمشاركة خماسية مجلس الأمن وكييف وبرلين وأنقرة لبحث وقف التصعيد في دونباس

أخبار متعلقة
5-0

سفينة حربية صينية تطلق شعاع ليزر على طائرة أسترالية

الناتو-يعلن-مشاركته-في-مناورات-بالبحر-المتوسط-والمحيط-الأطلسي-1024x680

روسيا تطلق مناورات واسعة النطاق في البحر المتوسط

اس

أستراليا تجلي آخر الموظفين من سفارتها في أوكرانيا

الشرطة-الصينية

الصين .. اصابات اثر انفجار حافلة في مدينة شنيانغ

مطار اوكرانيا

كندا وأستراليا ونيوزيلندا وفنلندا تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا

127-101828-china-issues-yellow-warning-snowstorms_700x400

الصين.. الأرصاد الجوية تصدر تحذيرا من العواصف الثلجية