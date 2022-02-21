الصين تنفي توجيه أشعة ليزرية تجاه طائرات حربية استرالية

الوكيل الإخباري-نفت الصين اليوم الاثنين، ادعاء أستراليا بأن سفينة تابعة للبحرية الصينية وجهت أشعة ليزر إلى طائرة تابعة لقوات الدفاع الأسترالية الخميس الماضي.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، مشيرا إلى أنه قد ثبت عدم صحة المعلومات التي نشرها الجانب الأسترالي بعد الرجوع إلى السلطات الصينية المعنية للتحقق منها.



وقال إن السفن الصينية كانت تبحر بشكل طبيعي في أعالي البحار وفقا للقانون والممارسة الدوليين، وهذا أمر مشروع وقانوني تماما.



واضاف وانغ "ندعو الجانب الأسترالي إلى احترام الحقوق المشروعة للسفن الصينية في المياه ذات الصلة وفقا للقانون الدولي، والتوقف عن نشر معلومات مضللة عن الصين".

بترا