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الأربعاء، 21-07-2021 10:45 م

الصين تنهي انتاج أسرع قطار على وجه الأرض بنظام النقل المغناطيسي

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الوكيل الإخباري - انهت الصين انتاج قطار يعمل بتقنية النقل المغناطيسي ليكون بذلك أسرع مركبة على وجه الأرض حاليااضافة اعلان


جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شنخوا) بتقرير، الثلاثاء، حيث قالت: "غادر القطار المغناطيسي الصيني الجديد فائق السرعة خط الإنتاج الثلاثاء، حيث تبلغ سرعته القصوى المصممة 600 كيلومتر/ساعة، وهي أسرع مركبة أرضية متاحة حاليا على مستوى العالم"

وأضافت الوكالة أنه "تم عرض نظام النقل المغناطيسي الجديد لأول مرة في مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ شرقي.....

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