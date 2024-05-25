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السبت، 25-05-2024 09:32 ص

الصين تنهي مناوراتها حول تايوان.. وتايبيه تعدّها "استفزازاً صارخاً" للنظام العالمي

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الوكيل الإخباري - أعلنت الصين، اليوم (السبت)، انتهاء المناورات العسكرية الواسعة النطاق التي كانت تجريها منذ الخميس الماضي حول جزيرة تايوان لإظهار معارضتها لما تعتبر أنها تصريحات انفصالية للرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ-تي.

ومساء أمس الجمعة قالت قناة «سي سي تي في-7»، التلفزيون الرسمي الصيني المسؤول عن الأخبار العسكرية، إن الجيش الصيني «أكمل بنجاح مناورات «السيف المشترك-2024A».

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ومن جانبها، اعتبرت تايوان، اليوم السبت، أن المناورات العسكرية التي أجرتها الصين شكّلت «استفزازاً صارخاً للنظام العالمي».

 

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارين كوو في بيان «إن الاستفزاز الحديث الأحادي الجانب من قبل الصين، لا يقوّض فقط الوضع القائم للسلام والاستقرار في مضيق تايوان، بل هو أيضاً استفزاز صارخ للنظام العالمي، يثير خوفاً جدياً وإدانة من المجتمع الدولي»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في وقت لاحق، إنها رصدت 62 طائرة حربية صينية تعمل حول تايوان خلال 24 ساعة، وهو أكبر عدد من الطلعات الجوية اليومية الصينية حتى الآن خلال العام الجاري.


وجاءت المناورات بعد ثلاثة أيام على تولي لاي تشينغ-لي منصب الرئاسة في تايوان هذا الأسبوع وإلقائه خطابا نددت به الصين باعتباره «اعترافا بالاستقلال».


والمناورات جزء من حملة تخويف متصاعدة من جانب الصين شملت عددا من التدريبات العسكرية الواسعة النطاق حول تايوان في السنوات الأخيرة.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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