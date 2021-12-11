السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

الصحة النيابية ترفض إلزام طلبة المدارس بالتطعيم ضد كورونا

قرارات هامة تتعلق بقبول طلبة الدورة التكميلية (2021)

حجاوي يكشف الحالة الصحية للمصابين بالمتحور الجديد في الأردن

36.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

صندوق دعم الركاب مُعطل .. والنواب يبحثون تفعيله الاسبوع المقبل

الصحة النيابية توصي بإلغاء كافة الاحتفالات بما فيها رأس السنة - تفاصيل

الفايز ينعى عبيدات

الكشف عن نتائج فحوصات مخالطي المصابين بمتحور أوميكرون في الأردن

خدمة الكترونية جديدة من ضريبة الدخل

توقعات بتمديد برنامج "استدامة" حتى حزيران 2022

السبت، 11-12-2021 09:13 ص

الصين تُهدد اميركا صراحةً: سنهاجم قواتكم

643982_0


الوكيل الاخباري - في تطور لافت على صعيد أزمة تايوان، هددت الصين بأنها ستهاجم أي قوات ترسلها الولايات المتحدة للدفاع عن الجزيرة، التي تعد محور ملف رفع مستوى التوتر بين واشنطن وبكين إلى مستويات غير مسبوقة.اضافة اعلان


ونشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم، تقريرا قالت فيه إن بكين مستعدة لشن هجوم على أي قوات أميركية في حال نشب نزاع عسكري في المنطقة.

وجاء التهديد الصيني في أعقاب تعهد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، بأن واشنطن "لن تسمح أبدا" بحدوث غزو صيني في تايوان.
وقالت الصحيفة الصينية إن "مثل هذه التهديدات ليست ذات مصداقية، لأن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تكلفة الدفاع عن تايوان".

وحثت "غلوبال تايمز" سوليفان على "إغلاق فمه الكبير، وتجنب التسبب في مزيد من الإحراج لبلده".

وللتأكيد على جدية التهديد، أرسلت الصين، الجمعة، 13 طائرة حربية نحو المجال الجوي لتايوان، بما في ذلك 8 مقاتلات وقاذفتان نوويتان وطائرتا تجسس وأخرى مضادة للغواصات.

وقالت تايبيه إن الطائرات الصينية نفذت توغلا قصيرا في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وكتبت "غلوبال تايمز": "لا أحد يعتقد أن الولايات المتحدة لديها الإرادة الحقيقية للدفاع عن تايوان بأي ثمن"، مضيفة أنها "بعيدة عن الدفاع عن تايوان على حساب حرب مميتة".
وأضافت في افتتاحيتها أن "واشنطن قد تعتقد أن إرسال قوات أميركية إلى الجزيرة رادع، لكنهم في الواقع سيجدون أنفسهم ببساطة تحت الهجوم".

وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها، فيما ترى الولايات المتحدة في تايبيه منطقة نفوذ مهمة لها.

وكثفت الصين ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان لقبول سيادتها عليها، مما أثار غضب الجزيرة التي قالت مرارا إنها لن ترضخ للترهيب وتملك حق المشاركة على الساحة الدولية كبلد مستقل.

ومؤخرا قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن حلفاء تايوان، وعددهم الآن 14 بلدا فقط، بقوا إلى جانبها بسبب ضغوط الولايات المتحدة و"دبلوماسية الدولار" وفقا لتعبيره، وهو ما تنفيه تايوان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_9e93ee5063c7d325eb61d092e201236a

البنتاغون: مازلنا نرصد حشدا من القوات الروسية عند حدود أوكرانيا

تنزيل

قاضي التحقيق في انفجار بيروت يطلب القبض على وزير سابق

1605702447udvmK

صلاة استسقاء في السعودية الاثنين المقبل

thumbs_b_c_92451f8c360d0e4d51a5779f3a5778f8

تركيا تضيف العربية إلى لغات بوابة الحكومة الإلكترونية

_122055902_gettyface

تحذير بريطاني: عواقب وخيمة بانتظار روسيا إذا غزت أوكرانيا

Capture

رصد حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في جنوب الصين

أخبار متعلقة
العراق

أميركا تؤكد التزامها بشراكة استراتيجية مع العراق

امريكا

أمريكا تفرض حزمة عقوبات ضخمة على 4 دول

فرنسا

روسيا : العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية تتطور بالاتجاه الخاطئ

1023774859_0_0_1000_563_1920x0_80_0_0_45591134565952343ee4beff052d4039

العراق يعلن انسحاب قوات التحالف قبل نهاية 2021

61912b7742360415714a7708

زلزال بقوة 5.3 درجة قبالة سواحل تايوان

يا

اليابان تكشف عن منحى علاقات البلاد مع الصين