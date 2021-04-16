الجمعة 16-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الجيش ينتشر على مداخل ومخارج المملكة

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

تراجع أسعار الذهب عالميا

نحو شهر باقٍ على موعد الإعلان عن مصير الإجراءات الصارمة

الزراعة: وصول أعداد محدودة من الجراد للمدورة

ولي العهد يحتفي بيوم العلم

70 ألف مصل في جمعة رمضان الأولى بالأقصى

اجتماع حكومي الاحد القادم لبحث ملف قطاع الدواجن في المملكة

آذان الفجر اليوم الجمعة في تمام الساعة 04:41

الارصاد : درجات حرارة قياسية اليوم في المملكة

الجمعة، 16-04-2021 12:53 م

الصين: دخول قانون الأمن الحيوي حيز التنفيذ

1535810750954


الوكيل الاخباري - أعلنت الصين اليوم الجمعة، عن دخول قانون الأمن الحيوي حيز التنفيذ، وهو اليوم السادس لتعليم الأمن القومي في البلاد، مستهلا مرحلة جديدة من الحوكمة القائمة على القانون للأمن البيولوجي في البلاد.

اضافة اعلان

ويوضح القانون، الذي تبنته أعلى هيئة تشريعية في الصين في تشرين ثاني الماضي، التكوين والمسؤولية وآلية التشغيل لآلية تنسيق الأمن البيولوجي الوطنية.


ويتألف القانون من 10 فصول و88 مادة، وينص على إنشاء 11 نظامًا أساسيًا للوقاية من مخاطر الأمن البيولوجي ومكافحتها، بما في ذلك مراقبة مخاطر الأمن البيولوجي والإنذار المبكر، والتحقيق في المخاطر وتقييمها، وتبادل المعلومات وإصدارها.


ويحتوي القانون على أحكام تفصيلية بشأن الوقاية والسيطرة على التفشي الجديد أو المفاجئ للأمراض المعدية والأوبئة المتعلقة بالحيوانات والنباتات.


كما يركز على مخاطر الأمن البيولوجي المحتملة في العديد من المجالات بما في ذلك البحث والتطوير وتطبيق التكنولوجيا الحيوية، والسلامة البيولوجية للمختبرات، وسلامة الموارد الجينية والبيولوجية البشرية، وتهديدات الإرهاب البيولوجي والأسلحة البيولوجية.

 

--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأقصى

الجامعة العربية تحذر من مخططات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في المسجد الأقصى

mmnQnkz7DW2A

البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في بغداد وأربيل

News-P-585181-637534877240627459

نقابة صانعي الخبز في لبنان تكشف عن قرار جديد

1048679423_0_0_3235_1751_1000x541_80_0_0_2a1b0f25e3edaf9208aa226c84a37b9e

هفوات كلامية جديدة للرئيس الأمريكي بايدن تطال روسيا وبوتين

161854973807070700

ضحايا في إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأميركية

1017042703_0_0_3072_1662_1000x541_80_0_0_ea64e159c911da6975640630f42a72a7

تركيا تحظر استخدام العملات المشفرة في المدفوعات

أخبار متعلقة
صي

الصين: الولايات المتحدة مسؤولة عن تصاعد التوتر بشأن تايوان

53251913_303

الصين: فقدان 9 أشخاص خلال عملية تخلص من متفجرات

----------bpauv-----bluefin-robotics-corporation-----

الصين:غواصة ذاتية القيادة تحقق رقما قياسيا بالغوص

1048515930_0_110_1280_791_705x375_80_0_0_17d5f48434b69a387a124b0aad58f27c

مصر تتخذ قرارا جديدا بشأن قناة السويس

689

البرلمان العربي يؤكد اهتمامه بتعزيز البحث العلمي وتوظيفه بمختلف المجالات

الامم المتحدة

الأمم المتحدة تدعو إلى توفير فرص التعليم والعمل للمصابين بالتوحد وتعزيز حقوقهم