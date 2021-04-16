الصين: دخول قانون الأمن الحيوي حيز التنفيذ

الوكيل الاخباري - أعلنت الصين اليوم الجمعة، عن دخول قانون الأمن الحيوي حيز التنفيذ، وهو اليوم السادس لتعليم الأمن القومي في البلاد، مستهلا مرحلة جديدة من الحوكمة القائمة على القانون للأمن البيولوجي في البلاد.

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ويوضح القانون، الذي تبنته أعلى هيئة تشريعية في الصين في تشرين ثاني الماضي، التكوين والمسؤولية وآلية التشغيل لآلية تنسيق الأمن البيولوجي الوطنية.



ويتألف القانون من 10 فصول و88 مادة، وينص على إنشاء 11 نظامًا أساسيًا للوقاية من مخاطر الأمن البيولوجي ومكافحتها، بما في ذلك مراقبة مخاطر الأمن البيولوجي والإنذار المبكر، والتحقيق في المخاطر وتقييمها، وتبادل المعلومات وإصدارها.



ويحتوي القانون على أحكام تفصيلية بشأن الوقاية والسيطرة على التفشي الجديد أو المفاجئ للأمراض المعدية والأوبئة المتعلقة بالحيوانات والنباتات.



كما يركز على مخاطر الأمن البيولوجي المحتملة في العديد من المجالات بما في ذلك البحث والتطوير وتطبيق التكنولوجيا الحيوية، والسلامة البيولوجية للمختبرات، وسلامة الموارد الجينية والبيولوجية البشرية، وتهديدات الإرهاب البيولوجي والأسلحة البيولوجية.

--(بترا)