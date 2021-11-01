الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

أسعار الذهب الاثنين 1/ 11/ 2021

حملات نظافة يومية بمدارس الرصيفة ضمن بسواعدنا

اتفاقية لإزالة وتنظيف الرسوبيات في سد الموجب

الاحتلال الاسرائيلي يتوغل شرق خانيونس جنوب غزة

وزير الاقتصاد الرقمي: تحميل تطبيق سند ليس إلزاميا على المواطنين

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

إدارة الترخيص تعلن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل

الضمان الاجتماعي يبحث عن ورثة أشخاص متوفين ومؤمن عليهم

العثور على جثة فتاة مجهولة على طريق المطار

الإثنين، 01-11-2021 10:05 ص

الصين ..دخول قانون حماية المعلومات الشخصية حيز التنفيذ

سبب-تسمية-الصين


الوكيل الإخباري- أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن دخول قانون حماية المعلومات الشخصية حيز التنفيذ.

اضافة اعلان


ويتضمن القانون، الذي تم تبنيه في الجلسة الـ30 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني في شهر آب الماضي، أحكاما مفصلة لتعزيز حماية المعلومات الشخصية، وخصوصا تلك الخاصة بمستخدمي المنصات الإلكترونية.

ووفقا للقانون، سيتم مراقبة أنشطة مثل جمع المعلومات الشخصية وتطبيقها ومعالجتها وتداولها بدقة، وسيتم معاقبة أي انتهاكات ذات صلة.


وأشار القانون إلى أنه عند اتخاذ قرارات تتعلق بالأعمال التجارية بمساعدة المعلومات الشخصية الجماعية، يُحظر على جامعي البيانات الانخراط بممارسات تمييزية تضر بمصالح المستهلكين، مثل التمييز بين الأسعار من خلال تصنيف المستخدمين.


وأضاف أن المنصات الإلكترونية التي تضم أعدادا كبيرة من المستخدمين يجب أن تتوصل إلى قواعد مفصلة لتنظيم سلوك الأطراف التي تقدم الخدمات من خلال هذه المنصات، وتضع معايير لأنشطة جمع البيانات ومعالجتها.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
العراق

العراق يعتزم توقيع عقود مع السعودية للاستثمار في مجالات الطاقة

لافرور

لافروف: المهمة الرئيسية بالنسبة لنا هي استقرار دول آسيا الوسطى

زلزال

زلزال بقوة 5.2 درجة في طوكيو

مكة

السعودية .. السماح بقدوم المعتمرين عبر جميع المنافذ باستثناء واحد

انف

المكسيك.. وفاة و15 إصابة في انفجار خط أنابيب للنفط

السودان

السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين سابقين

أخبار متعلقة
61739a6a4236041b17125fed

انفجار مصنع كيماويات في الصين

بايدن

بايدن: الصين وروسيا والآخرون على علم بأننا أقوى قوة عسكرية في التاريخ

انفجار

الصين : 3 ضحايا وعشرات الجرحى بانفجار في مطعم -فيديو

1020211111858316500284

الصين تحذر من موجة باردة ورياح عاتية تجتاح معظم المناطق

6168179e4c59b70161316d0a

الصين تحذر من ' تلاعب سياسي' في تحقيق الصحة العالمية بشأن أصول كورونا

ايران

شركة الملاحة الإيرانية: الصين منعت سفننا من التردد على أهم موانئها