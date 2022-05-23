الإثنين 23-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أسهم أوروبا ترتفع مع تحسن الثقة في أنشطة الأعمال بألمانيا

تسعيرة ثانية اليوم الاثنين ترفع أسعار الذهب محلياً 30 قرشاً

ألمانيا ترصد 4 إصابات بمرض جدري القرود

الخرابشة: نعمل لتكوين شراكات في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

السفارة القطرية تعلق على مقتل أحد حراسها في باريس

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

مستشفى الجامعة الأردنية يعطل أعماله الخميس بمناسبة عيد الاستقلال

البلبيسي: لقاح جدري الماء لا يحمي من جدري القرود

الصناعة والتجارة: لا قرار برفع أسعار الدجاج 10% والغينا السقوف السعرية

مع اقتراب موسم الحج.. السعودية تصدر بيان حول مرض جدري القرود

الإثنين، 23-05-2022 11:28 ص

الصين ردا على بايدن: على واشنطن توخي الحذر في تصريحاتها بشأن تايوان

628b41554c59b714ca6fc34d


الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الصينية عن احتجاجها بشدة على الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداد واشنطن للدفاع عن تايوان "عسكريا" إذا لزم الأمر.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين. حيث قال إن على الولايات المتحدة الأمريكية "توخي الحذر فيما يخص تعليقاتها بشأن تايوان"، وقال كذلك إن الصين "تعرب عن استيائها واحتجاجها الشديدين على بيان الجانب الأمريكي" مشيرا إلى أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد صرح في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في طوكيو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل عسكريا إذا ما غزت الصين تايوان، فيما يعتبر أحد أقوى التصريحات وأكثرها صراحة لدعم تايوان منذ عقود.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_30797_26292690cdb-3d98-44e1-865a-59c2e1cb8795

ألمانيا ترصد 4 إصابات بمرض جدري القرود

628b66024c59b719b26b5535

السفارة القطرية تعلق على مقتل أحد حراسها في باريس

مكة،-حرم-مكي (1)

مع اقتراب موسم الحج.. السعودية تصدر بيان حول مرض جدري القرود

image (1)

اشتباه اصابة بفيروس جدري القرود في دولة عربية

274492_18_1653128121

الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة ومعدات تابعة لوحدة أوكرانية أثناء نقلها إلى دونباس

20209199133656A5

لبنان يتسلم هبة من فرنسا

أخبار متعلقة
628b2f204236044bfe04681b

بايدن يوجه رسالة صارمة للصين ويهدد بالتدخل دفاعا عن تايوان

6289fee74c59b7034261fc17

بايدن يصل إلى اليابان في زيارة رسمية

2-75

بايدن يحذر من جدري القردة

6288a21a423604529127960d

بايدن يحدد شرطه للقاء زعيم كوريا الشمالية

196796

بايدن يعتزم لقاء زعيمي فنلندا والسويد بشأن توسيع الناتو

6284ab7a4236040d726fa311

تركيا: نريد حل خلافاتنا مع الولايات المتحدة