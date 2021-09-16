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الخميس، 16-09-2021 08:44 ص

الصين: زلزال بقوة 6 درجات في مقاطعة سيشوان

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الوكيل الإخباري - لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة اخرون، إثر زلزال ضرب محافظة لوشيان بمدينة لوتشو بمقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر.

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وقالت السلطات الصينية إن الضحايا والمصابين سُجلوا في قرية تساوبا ببلدة فوجي في محافظة لوشيان، حيث ضرب الزلزال في الساعة 4:33 فجر اليوم الخميس، متسبباً كذلك بانهيار بعض المنازل.


وقال المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل إن مركز الزلزال رُصد عند التقاء خط العرض على الدرجة 29.2 شمالاً، وخط الطول على الدرجة 105.34 شرقاً، وكان على عمق 10 كيلومترات.


وفعلت حكومة المقاطعة، مقر الإغاثة من الزلازل في سيتشوان استجابة طوارئ من المستوى الثاني، الذي يمثل ثاني أعلى مستوى في نظام الاستجابة لطوارئ الزلازل الصيني المؤلف من أربعة مستويات،حيث تتواصل اعمال الاغاثة.

 

بترا


 




 

 


 

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