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الثلاثاء، 28-09-2021 06:38 م

الصين: على بريطانيا إعادة بناء علاقتها معنا

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الوكيل الاخباري- قال سفير الصين في لندن، تشنغ تسيغوانغ، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على بريطانيا العمل على إعادة بناء العلاقات مع بلاده على أساس الاحترام المتبادل.

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واعتبر السفير الصيني أن "المحاولات الخارجية لاحتواء الصين ستفشل دائما، لذا يتعين على بريطانيا العمل على إعادة بناء العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم على أساس الاحترام المتبادل"، مشددا على أن "الانتكاسات في العلاقات بين المملكة المتحدة والصين لا تخدم مصالح شعبي البلدين".

وأكد أن الصين "لا تمثل تهديدا لأي بلد وأن الآن هو وقت تصحيح العلاقات بين الجانبين".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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