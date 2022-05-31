الصين: فحص طبي للمسافرين الوافدين منعا لانتقال جدري القرود

الوكيل الاخباري- اعلنت الصين اليوم الثلاثاء، إن سلطات الجمارك الصينية بذلت جهودا لمنع انتقال فيروس جدري القرود إلى البلاد عبر الموانئ في حين تسعى الصين جاهدة لمكافحة وباء كورونا.

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ونظمت الهيئة إجراءات لتقييم المخاطر، وأصدرت تنبيهات حول فيروس جدري القرود، واتخذت تدابير صارمة بما في ذلك مراقبة درجة حرارة الجسم والفحص الطبي للمسافرين الوافدين.



وقالت الهيئة إن سلطات الجمارك عززت الحجر الصحي للسلع والقوارض الواردة، بالإضافة إلى تعزيز إدارة السلامة الحيوية للمختبرات وإجراء استعدادات قوية لإجراء الاختبارات.



وقالت الهيئة إنه يجب على المسافرين عبر الحدود إبلاغ ضباط الجمارك طواعية إذا شعروا بالمرض أو ظهرت عليهم أعراض الحمى أو الصداع أو الألم بالعضلات أو الطفح الجلدي.

بترا