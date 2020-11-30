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الإثنين، 30-11-2020 01:10 م

بسبب موقفهم بشأن هونغ كونغ

الصين : فرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين

صين
علما الصين والولايات المتحدة الأميركية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستفرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين بسبب موقفهم بشأن هونغ كونغ.

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وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الصين ستفرض عقوبات على أربعة مسؤولين أمريكيين بسبب هونغ كونغ.

وأضافت أن "تصرفات الولايات المتحدة هي تدخل فاضح في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين، فضلا عن أنها انتهاك خطير للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، ونحن ندين ذلك بشدة ونعارضه.. وردا على تصرفات الولايات المتحدة الخاطئة، قرر الجانب الصيني فرض عقوبات على أربعة أشخاص".


ولفتت إلى ان أولئك المدرجين في قائمة العقوبات سيُمنعون من دخول البر الرئيسي للصين، وكذلك هونغ كونغ وماكاو.
وفي وقت سابق فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب قضية هونغ كونغ.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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