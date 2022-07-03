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الأحد، 03-07-2022 09:14 ص

الصين: فقدان 27 شخصا إثر غرق رافعة عائمة

الصين علم


الوكيل الإخباري - قالت الصين إن 27 شخصا فقدوا عقب غرق رافعة عائمة في المياه قبالة ساحل مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، صباح أمس السبت.

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وأوضح مركز البحث والإنقاذ البحري بالمقاطعة، أنه في صباح السبت، عثر نظام المراقبة على رافعة عائمة تواجه خطرا، بعدما كسرت سلسلة الرسو الخاصة بها، بينما كانت تتجنب إعصار تشابا في المياه بالقرب من مدينة يانغجيانغ، مبينا أنها غرقت.


وأضاف أنه تم حشد مروحيات وسفن إنقاذ وسفن تجارية قريبة للبحث عن المفقودين، حيث تم إنقاذ 3 أشخاص، ظهر السبت وسقط 27 آخرون وفقدوا في المياه، وفقا لما قال المركز.


بترا


 




 

 


 

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