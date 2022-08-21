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الأحد، 21-08-2022 02:41 م

الصين: قصة نجاح في القضاء على الفقر

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الوكيل الإخباري - أرجع المحاضر في جامعة شنغهاي للدراسات الدوليّة البروفيسور وانغ يويونغ، نجاح النموذج الصيني في القضاء على الفقر الى التخطيط الموحّد والقدرات القيادية والتنظيمية والتنفيذية الفعّالة.

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وأوضح يويونغ في محاضرة له مساء أمس السبت، بعنوان "الصين: من الفقر المطلق إلى الرخاء المشترك"، ضمن نشاطات الدورة التدريبية لبرنامج الصين والدول العربية للتبادل الإعلامي، التي تنظمها الجمعية الصينية للدبلوماسية العامة، أن تحقيق الانتصار على الفقر في الصين يكمن في الاعتماد على القيم الصحيحة والأهداف السامية التي تتمثل في التمسّك بالفلسفة التنموية، اضافة الى الاعتماد على المزايا السياسيّة المتجلّية في تركيز الجهود لإتمام المهمات الكبيرة.


وأضاف، إن حرب الصين على الفقر يعتمد على الطرق العلمية الفعّالة والسبل التطبيقيّة الصحيحة؛ مشيرا الى أن الالتزام باستراتيجية مكافحة الفقر بشكل مستهدف والقضاء على الفقر بالتنمية هو من أكثر السبل فعاليّة لتحقيق الانتصار في هذه الحرب.


وحققت الصين استئصالا كاملا للفقر المدقع، وانتشلت أكثر من 770 مليون شخص من براثن الفقر في أربعين عاما الماضية، وهو ما يمثل، وفقا للبنك الدولي، أكثر من 70 بالمئة من الإجمالي العالمي خلال نفس الفترة.


وكانت مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتي ترانكمان، أثنت في تصريحات صحفية في وقت سابق من هذا العام، على التقدّم الإنمائي الذي حققته جمهورية الصين الشعبية على مدى عقود، واصفة إياه بـ "الرائع".


وفيما كان العالم منشغلا بتفشي جائحة كورونا وتفاقم المخاطر والتحديات العالمية، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمة له في المؤتمر الوطني أن بلاده حقّقت انتصاراً شاملاً في محاربة الفقر، وتجلى هذا النجاح خلال 8 سنوات الماضية في انتشال 100 مليون نسمة في 832 محافظة من براثن الفقر.


بترا

 




 

 


 

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