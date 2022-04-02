الصين: لسنا طرفا بالنزاع الأوكراني الروسي وندعم المفاوضات بين الجانبين

الوكيل الإخباري-قالت الصين إنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني، وإنها تدعم المفاوضات بين الجانبين.

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ودعا مدير القسم الأوروبي بوزارة الخارجية الصينية وانغ لوتونغ، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إلى عدم المبالغة في الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في هذا النزاع، مؤكدا أن هذا النزاع لن ينتهي فقط لأن بكين طلبت ذلك.



وأوضح أن "الأعمال العسكرية هي قرار اتخذته دول ذات سيادة، وهذا كان قرارا روسيا مستقلا، ولا يجدي أن نلجأ إلى روسيا ونقول: يجب أن توقف هذه الحرب وسيوقفونها".



وشدد على أن مفتاح حل هذه المسألة ليس بيد الصين، بل بيد واشنطن وبروكسل وموسكو، مشيرا إلى أن هذه مسألة تتعلق بأمن أوروبا، لذا على الأوروبيين أن يقرروها.

وقال إنه "لطالما قال الأميركيون إنهم يقفون مع الأوروبيين في أمنهم، لذلك ربما يمكنهم فعل شيء حيال ذلك أيضا".



وأشار إلى أن الصين لم تستلم أي طلبات من كييف بشأن تقديم بكين ضمانات لأمن أوكرانيا، مبينا أن العلاقات التجارية بين الصين والبلدان الأخرى، بما فيها روسيا، ينبغي ألا تتأثر بسبب النزاع في أوكرانيا.

بترا