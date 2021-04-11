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الأحد، 11-04-2021 09:15 ص

الصين: محاصرة 21 عاملا داخل منجم فحم غمرته المياه

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الوكيل الإخباري- قالت السلطات الصينية، اليوم الأحد، إنه تم إنقاذ ثمانية أشخاص، فيما لا يزال 21 آخرون محاصرين، بعد أن غمرت المياه منجم فحم أمس السبت في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.

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وذكرت السلطات المحلية الصينية، أن الحادث وقع مساء أمس، بينما كان 29 عاملا يقومون بتحديث منجم الفحم الواقع في محافظة هوتوبي بولاية تشانجي .


وغالبا ما تقع حوادث في مناجم بالصين بسبب ظروف السلامة التي تكون سيئة، ففي كانون الثاني الماضي، تقطعت السبل بـ22 من عمال المناجم بشرق الصين لما يقرب من أسبوعين، بعد انفجار أدى إلى سد مدخل المنجم، وتم إنقاذ 11 شخصا بينما قُتل عشرة.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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