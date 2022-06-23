الخميس 23-06-2022
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الخميس، 23-06-2022 11:56 ص

الصين: محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية على مساحة 20 ألف هكتار

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الوكيل الإخباري- تتوسع الصين في إنشاء محطات طاقة شمسية ضخمة في العديد من المناطق لتوفير احتياجاتها المتزايدة من مصادر الطاقة بصورة تواكب نموها الاقتصادي.

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ونشرت صحيفة ،ساوث تشاينا مورنينغ بوست، الصينية صورا، قالت إنها ترصد تحويل إحدى جبال الصين إلى محطات هائلة للطاقة الشمسية في منطقة "نانزهاو" بمقاطعة هينان، موضحة أن تلك الجبال تحولت إلى محطة طاقة ضخمة تتجدد كل صباح مع شروق الشمس لتولد ما بين 300 إلى 600 ميغاواط من الكهرباء، على مساحة تصل إلى 20 ألف هكتار .


وأصبح التوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من أولويات الدول الصناعية الكبرى التي تسعى لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري.


ويسبب الوقود الأحفوري انبعاثات حرارية، تؤدي إلى زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتفاقم أزمة التغيرات المناخية، فإن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يسهم بالحد من تلك الظاهرة.

 

بترا

 




 

 


 

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