السبت 05-06-2021
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السبت، 05-06-2021 10:24 ص

الصين... مصرع شخص و7 مفقودين إثر انفجار

منجم
توضيحية


الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، أن شخصاً لقي مصرعه، وفقدان 7 آخرون، بحادث في منجم فحم بوسط الصين.

وأضافت الوسائل أن "انفجاراً عرضياً" وقع في منجم فحم تديره شركة Hunan Hebi للفحم والكهرباء يوم أمس الجمعة، وبدأت السلطات في مقاطعة هونان خطة استجابة طارئة.

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وقالت حكومة المقاطعة الشهر الماضي إنها وافقت على إعادة فتح منجم آخر تديره شركة Hunan Hebi بعد إغلاقه لعدم امتثاله للشروط المطلوبة.

وأجرت الصين عمليات تفتيش للسلامة في مناجم الفحم في جميع أنحاء البلاد، لكن أسعار الفحم المرتفعة القياسية دفعت عمال المناجم إلى زيادة الإنتاج لمواجهة فجوات الإمداد.

وكان مجلس الوزراء الصيني قال في مايو الماضي، إنه سيعمل على استقرار أسعار السلع المرتفعة، مع تشجيع منتجي الفحم على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي.

 

المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

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