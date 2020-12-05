الصين .. مصرع 18 عامل في منجم فحم

الوكيل الإخباري - لقي 18 عاملا على الأقل مصرعهم نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون فى منجم فحم قرب مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، وتم إنقاذ عامل وهو على قيد الحياة، حسبما أفادت صحيفة "غلوبال تايمز" صباح اليوم السبت.

اضافة اعلان



وفي وقت سابق أشارت وكالة "شينخوا" إلى أن 23 عاملا حوصروا تحت الأرض في المنجم المذكور بعد تسرب للغاز ، وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى العمال العالقين الآخرين.

المصدر : روسيا اليوم



