السبت 05-12-2020
الوكيل الاخباري

الضمان يوضح تفاصيل برنامج استدامة

وفيات السبت 5/12/2020

أسعار الذهب السبت 5/12/2020

الصفدي يلتقي مبعوث أميركي لبحث الأزمة السورية

التربية : الكتاب المتداول اجتهاد من إحدى المديريات

المنخفض الجوي يبدأ تأثيره اليوم

بدء تساقط الامطار بغزارة في المملكة

أبو هارون.. أردني ستيني تحدى الحجر وقصته تبكي الحجر - فيديو

الأشغال للمواطنين : ابتعدوا عن مجاري السيول

قرارات هامة من رئيس الوزراء بسبب كورونا - وثيقة

السبت، 05-12-2020 08:36 ص

تيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون

الصين .. مصرع 18 عامل في منجم فحم

18
عملية إنقاذ في أحد المناجم الصينية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - لقي 18 عاملا على الأقل مصرعهم نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون فى منجم فحم قرب مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، وتم إنقاذ عامل وهو على قيد الحياة، حسبما أفادت صحيفة "غلوبال تايمز" صباح اليوم السبت.

اضافة اعلان

وفي وقت سابق أشارت وكالة "شينخوا" إلى أن 23 عاملا حوصروا تحت الأرض في المنجم المذكور بعد تسرب للغاز ، وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى العمال العالقين الآخرين.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كارثة

الولايات المتحدة .. تحذيرات من كارثة بيئية

ثط

حريق داخل حي سكني جراء انفجار أنبوب للغاز بالجزائر - فيديو

خل

الدوحة: حل الأزمة الخليجية يضمن وحدة شعوب الخليج

بمك

مصر.. إصابة 6 أشخاص بانفجار خط وقود

tigray_0

وسط قلق أممي ... اجتماع عسكري إثيوبي سوداني يبحث الحدود والأمن

5fb4091f42360426fa0ab193

سحب معظم القوات الامريكية من الصومال

أخبار متعلقة
ب

صحيفة: بايدن لن يتخذ إجراءً فوريا لإلغاء اتفاق التجارة مع الصين

وزير

أستراليا : تطوير صواريخ فرط صوتية للتصدي لروسيا والصين

image

ملامح عدم استقرار تثيرها الصين بعد اعلان بناء سدّ ضخم في التبت

صين

الصين تدين اغتيال فخري زادة

بايدن

خبير أمريكي يضع تصورا للطريقة التي سيتعامل بها بايدن مع الصين

بايدن

بايدن يكشف عن خططه القادمة