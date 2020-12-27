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الأحد، 27-12-2020 01:33 م

لا يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف

الصين .. مصرع 7 أشخاص في هجوم بسكين

م
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، بأن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 7 آخرون، خلال هجوم بسكين وقع في شمال شرق الصين.

ووقع الهجوم في مدينة كايوان بمقاطعة لياونينغ، وتم القبض على المشتبه به، بينما لا يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف.

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ويقيد القانون الصيني بيع وحيازة الأسلحة النارية، وعادة ما يجري تنفيذ الهجمات الجماعية بالسكاكين أو المتفجرات محلية الصنع.


وقد وصفت السلطات في الماضي مرتكبي مثل هذه الاعتداءات بأنهم "مرضى عقليا أو يحملون ضغينة ضد المجتمع".
وفي هجمات سابقة، أصاب حارس أمن مدرسة يحمل سكينا 39 شخصا على الأقل، في روضة أطفال بمنطقة جوانجشي الجنوبية في يونيو من هذا العام. وحكم على الجاني بالإعدام.


وفي عام 2018، قتل رجل شخصا وأصاب 12 آخرين خلال هجوم بسكين في مركز تجاري بالعاصمة بكين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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