السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

عماوي: العنف ضد النساء ارتفع 33% خلال فترة الحجر

صرخة مدوية من متضرري العمارة المتصدعة في مخيم الحسين

مصر تكشف عن حجم صادراتها من الذهب

وفاة و5 إصابات بحادث تدهور في البلقاء

حدود جابر لـ الوكيل: من تقل أعمارهم عن 5 سنوات لا يخضعون لفحص كورونا

12 وفاة و679 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

البيطار: قطاع الاتصالات أساس التحوّل الرقمي وبحاجة لمزيد من التسهيلات

السفير الكوري يزور مهرجان جرش

تجارة الاردن: معرض الكتاب ساهم بتحريك قطاع النشر

بلاغ مرتقب من رئيس الوزراء بشأن الموازنة العامة

السبت، 02-10-2021 10:40 ص

الصين: منسوب الأمطار والحرارة يسجل أعلى معدل منذ عام 1961

امطار الصين


الوكيل الإخباري - قال المركز الوطني للمناخ أن المتوسط الوطني لدرجات الحرارة في الصين خلال شهر أيلول بلغ أعلى مستوى منذ عام 1961، بينما سجل منسوب الأمطار مستوى قياسيا في شمالي الصين.

اضافة اعلان


وبالمقارنة مع الأعوام السابقة، ارتفعت قراءة المتوسط الوطني خلال الفترة من بداية أيلول الماضي وحتى الـ 28 من الشهر ذاته بواقع 1.5 درجة مئوية.


وسجل منسوب الأمطار في أنحاء البلاد خلال شهر ايلول رابع أعلى مستوى منذ عام 1961، بارتفاع 29.7 بالمئة مقارنة مع نظيره في ذات الشهر خلال الأعوام السابقة.


وكان منسوب الأمطار خلال شهر أيلول في المناطق الواقعة شمالي الصين أعلى بنحو 1.1 مرة مقارنة مع نظيره في الأعوام السابقة، مسجلا مستوى قياسيا تاريخيا.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61581332423604630a4a5896

مصرع أربعة من كوادر شرطة أبو ظبي جراء تعرضهم لحادث سقوط طائرة

61581ad34c59b745334dfbe6

وزير الدفاع المصري : نمتلك منظومة تسليح متطورة

61581a8342360462d702237b

الرئيس الفلبيني يعلن نيته اعتزال السياسة

45-1

عدد قياسي من الطائرات العسكرية الصينية يدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية

6157e3ee42360462f93130ea

قطر تصوت اليوم في أول انتخابات لمجلس الشورى

واشنطن

واشنطن: نتابع قضية اعتقال ساكاشفيلي من كثب

أخبار متعلقة
61574ce2423604611e065c96

الولايات المتحدة: مصممون على التعاون مع الصين

615714914236042f1226637b

فرنسا عن نووي إيران: نعول على الصين

مرفأ

لبنان.. خطر جديد داخل مرفأ بيروت

615497524c59b75e2d04c720

مصر ترفع حالة الاستنفار العام لمواجهة الأمطار الغزيرة

61532a244c59b74e242330b2

الصين: على بريطانيا إعادة بناء علاقتها معنا

w

أمطار السودان.. تضرر أكثر من 303 آلاف شخص