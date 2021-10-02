الصين: منسوب الأمطار والحرارة يسجل أعلى معدل منذ عام 1961

الوكيل الإخباري - قال المركز الوطني للمناخ أن المتوسط الوطني لدرجات الحرارة في الصين خلال شهر أيلول بلغ أعلى مستوى منذ عام 1961، بينما سجل منسوب الأمطار مستوى قياسيا في شمالي الصين.

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وبالمقارنة مع الأعوام السابقة، ارتفعت قراءة المتوسط الوطني خلال الفترة من بداية أيلول الماضي وحتى الـ 28 من الشهر ذاته بواقع 1.5 درجة مئوية.



وسجل منسوب الأمطار في أنحاء البلاد خلال شهر ايلول رابع أعلى مستوى منذ عام 1961، بارتفاع 29.7 بالمئة مقارنة مع نظيره في ذات الشهر خلال الأعوام السابقة.



وكان منسوب الأمطار خلال شهر أيلول في المناطق الواقعة شمالي الصين أعلى بنحو 1.1 مرة مقارنة مع نظيره في الأعوام السابقة، مسجلا مستوى قياسيا تاريخيا.

بترا